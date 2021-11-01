В Латвии получено 2399 сообщений о возможных побочных реакциях на вакцины от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

До 31 октября в Латвии было получено 2399 сообщений о возможных побочных реакциях от вакцин против Covid-19. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Госагентства лекарств (ZVA) Танита Тамме-Звейниеце.

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Чаще всего в Госагентство лекарств сообщали о реакциях организма, которые уже известны и описаны в инструкциях по применению вакцины, например, боль в месте инъекции, повышенная температура, озноб и усталость.

Из всех полученных сообщений 545 были классифицированы как сообщения о серьезных побочных реакциях на вакцины против Covid-19. Это значит, что в этих случаях сообщалось о реакциях, которые привели, например, к госпитализации пациента или же эту реакцию признал серьезной врач.

Стоит отметить, что до 31 октября включительно на территории Латвии не зарегистрировано ни одного летального исхода после вакцинации от Covid-19.

Госагентство лекарств рекомендует пациентам связаться со своим врачом, если у них возникнут какие-либо побочные реакции после вакцинации от Covid-19. Врач, в свою очередь, обязан сообщать ZVA о любых побочных реакциях на лекарства, включая вакцины.

ZVA также напоминает, что все лекарства, включая вакцины, могут иметь побочные эффекты, однако они оказывают влияние не на всех людей.

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LETA

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LETA
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