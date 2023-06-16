В Латвии полыхают лесные пожары: за сутки огонь уничтожил 21 гектар
Foto: PantherMedia/Scanpix

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в пятницу на территории Латвии пришлось тушить 15 лесных пожаров, общая площадь которых составила 20,85 га.

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В девяти случаях лес горел на территории Рижского регионального лесничества, четыре — в Северокурземском лесничестве.

Кроме того, по одному вызовы спасатели получили на лесные пожары в Южнолатгальском и Северовидземском лесничествах.

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