В Латвии полыхают лесные пожары: за сутки огонь уничтожил 21 гектар

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в пятницу на территории Латвии пришлось тушить 15 лесных пожаров, общая площадь которых составила 20,85 га.
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В девяти случаях лес горел на территории Рижского регионального лесничества, четыре — в Северокурземском лесничестве.
Кроме того, по одному вызовы спасатели получили на лесные пожары в Южнолатгальском и Северовидземском лесничествах.
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