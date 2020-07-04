В Латвии провели одну проверку в рамках международной операции по контролю за медицинскими отходами

В рамках международной операции по контролю за медицинскими отходами Госполиция не обнаружила в Латвии никаких нарушений. Однако начата проверка по возможным допущенным нарушениям со стороны фирмы, обслуживающей вывоз отходов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, весной 2020 года Госполиция сообщила, что с ростом числа заразившихся жителей Латвии Covid-19 возрос и объем опасных медицинских отходов. Основываясь на опыте зарубежных правоохранительных органов, появились подозрения, что пандемию могут использовать в своих целях и не чистые на руку личности, в том числе и организованные преступные группировки, которые, нарушая правила вывоза санитарных отходов, попытаются на этом нажиться.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и оперативней координировать сотрудничество правоохранительных органов и на национальном, и на международном уровне, в марте этого года Европол начал операцию Retrovirus, к которой присоединилась и латвийская полиция, а также Госагентство окружающей среды и Госинспекция здоровья.

В ходе операции производился обмен информацией различного характера, как на национальном, так и на международном уровне. Правоохранительные органы особенно тщательно мониторили соблюдения требований по обращению с медицинскими отходами.

В рамках операции Управление по борьбе с экономичекими преступлениями начало одну проверку по факту возможного нарушения со стороны фирмы, занимающейся вывозом отходов, в связи с отсутствием определенных видов документации.

В Госполиции пояснили, что пока по этому делу нет ни уголовного, ни административного процесса.