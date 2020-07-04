В Латвии провели одну проверку в рамках международной операции по контролю за медицинскими отходами

В рамках международной операции по контролю за медицинскими отходами Госполиция не обнаружила в Латвии никаких нарушений. Однако начата проверка по возможным допущенным нарушениям со стороны фирмы, обслуживающей вывоз отходов.
Как уже сообщалось ранее, весной 2020 года Госполиция сообщила, что с ростом числа заразившихся жителей Латвии Covid-19 возрос и объем опасных медицинских отходов. Основываясь на опыте зарубежных правоохранительных органов, появились подозрения, что пандемию могут использовать в своих целях и не чистые на руку личности, в том числе и организованные преступные группировки, которые, нарушая правила вывоза санитарных отходов, попытаются на этом нажиться.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и оперативней координировать сотрудничество правоохранительных органов и на национальном, и на международном уровне, в марте этого года Европол начал операцию Retrovirus, к которой присоединилась и латвийская полиция, а также Госагентство окружающей среды и Госинспекция здоровья.
В ходе операции производился обмен информацией различного характера, как на национальном, так и на международном уровне. Правоохранительные органы особенно тщательно мониторили соблюдения требований по обращению с медицинскими отходами.
В рамках операции Управление по борьбе с экономичекими преступлениями начало одну проверку по факту возможного нарушения со стороны фирмы, занимающейся вывозом отходов, в связи с отсутствием определенных видов документации.
В Госполиции пояснили, что пока по этому делу нет ни уголовного, ни административного процесса.