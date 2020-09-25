В Латвии растет число преступлений, связанных с пластмассовым мусором

Во всем мире растет число преступлений, связанных с управлением пластмассовым мусором, сообщает Интерпол. Латвия не является исключением, сообщила порталу Delfi представитель Государственной службы среды Кристине Клявениеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рост преступлений связан с решением Китая в 2018 году закрыть границы для вторичной переработки пластмассового мусора, чтобы защитить страну от загрязнения. С тех пор существенно выросло число преступлений, связанных с управлением пластмассовым мусором.

Например, всё чаще правоохранительные органы фиксируют незаконные посылки с мусором, которые путешествуют через множество стран, чтобы скрыть точку отправления. В Европе и Азии всё чаще горят незаконно ввезенные отходы. Преступления в сфере управления отходами являются растущей угрозой, а пластмассовое загрязнение является одной из основных угроз для окружающей среды планеты, сообщает Интерпол.

В Латвии ситуация не критическая, но число нарушений тоже растет, сообщила Клявиниеце. Например, в этом году произошло несколько пожаров повышенной опасности на площадках с отходами. Горел пластмассовый мусор и электротехника. Тогда как летом 2020 года службе удалось остановить ввоз 500 тонн незаконного пластмассового и резинового мусора в Латвию. Служба выясняет страну-источник, чтобы отправить мусор обратно.