В Латвии стало больше тяжких преступлений: полиция подозревает, что причина в реэмиграции
Foto: Valsts policija

В Латвии выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, и нельзя исключать, что на преступный путь встали некоторые латвийцы, вернувшиеся из-за границы из-за пандемии "Covid-19", сообщили в Госполиции.

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Как показывает обобщенная Госполицией и поданная комиссии Сейма по обороне и внутренним делам информация, в прошлом году за восемь месяцев зарегистрировано 989 особо тяжких и 5580 тяжких преступлений, а в этом году за такой же период соответственно 1134 и 5998.

Начальник управления уголовного розыска Госполиции Арманд Рукс пояснил, что сюда входят не только ограбления и убийства, но и другие преступления, совершенные организованными группами, например, мошенничество. За счет этого происходит прирост.

Полиция проанализирует причины роста преступности позже, так как пока это данные всего за восемь месяцев.

Рукс не исключает, что преступниками становятся и некоторые из латвийцев, которые в свое время уехали за границу в поисках работы и лучшей жизни, а теперь из-за пандемии вернулись.

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LETA

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LETA
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