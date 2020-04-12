В Латвии третий год подряд растет число велосипедных краж

В связи с наступившим потеплением и возросшей активностью велосипедистов резко увеличилось и число велосипедных краж. По данным Государственной полиции, число краж велосипедов в Латвии растет третий год подряд.

За первые три месяца 2020 года в Латвии было украдено 234 велосипеда, говорится в пресс-релизе Государственной полиции.

Для сравнения, за первые три месяца 2019 года было украдено 159 велосипедов, а в тот же период 2018 года было совершено 154 кражи.

Таким образом, число велосипедных краж в Латвии растет третий год подряд. Полиция связывает это с теплыми зимами, которые наблюдались в стране в последние годы, и призывает владельцев внимательно следить за своими велосипедами и пристегивать их как на улице, так и в помещениях — в подъездах, на лестничных площадках, на балконах.

"Государственная полиция призывает использовать только качественные и надежные крепежные элементы, например, U-образные металлические замки. Они массивные, их трудно взломать, трудно перекусить и распилить. Использование таких замков усложняет работу велосипедного вора. Следовательно, у окружающих будет больше шансов заметить попытку кражи и сообщить в полицию", — говорится в пресс-релизе.

Полиция призывает велосипедистов проверять надежность велосипедных стоек, прежде чем оставлять велосипед на улице, и крепить к ним колесо вместе с рамой. Если стойки для велосипеда поблизости нет, то, согласно рекомендации, транспортное средство нужно оставить поближе к камерам видеонаблюдения. Так у полиции будет больше шансов найти велосипед, если его украдут.

Кроме того, при покупке нового велосипеда полиция советует регистрировать его в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Это может значительно облегчить работу полиции по поимке преступника и поможет быстрее вернуть велосипед его законному владельцу.