В Латвии употребление наркотиков считают проблемой гораздо меньше жителей, чем в других странах ЕС

Употребление или распространение наркотиков поблизости от места своего проживания считают серьезной проблемой 35% населения Латвии, в то время как в странах Европейского союза (ЕС) этот показатель в среднем превышает 50%, свидетельствуют данные опроса Евробарометра.

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Согласно упомянутому опросу, примерно четверть или 26% жителей Латвии считают доступность и употребление наркотиков главной причиной ухудшения общего качества жизни в своем районе. В ЕС в среднем такого же мнения придерживаются 35% респондентов.

На просьбу указать, какие именно ситуации в связи с употреблением или распространением наркотиков являются актуальной проблемой в их районе, как большинство латвийцев (63%), так и население ЕС чаще всего отмечали дорожно-транспортные происшествия. В Латвии эту ситуацию назвали наиболее распространенной 63% респондентов, а в среднем по ЕС — 71%.

Опрошенные латвийцы также часто отмечали проблемы употребления наркотиков детьми и подростками (61%) и слишком легкую доступность наркотиков (50%).

При этом реже всего латвийские респонденты в качестве актуальной проблемы по употреблению и распространению наркотиков упоминали употребление тяжелых наркотиков, таких как крэк, героин или кокаин. Актуальность этой проблемы признают 25% населения Латвии.

В целом показатели общественного мнения среди населения Латвии показывают, что ситуация с употреблением или распространением наркотиков поблизости от места проживания рассматривается местным населением как менее актуальная, чем в ЕС в целом.