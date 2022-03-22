В Латвии задержан пророссийский блогер Кирилл Федоров (Alconafter)

Популярный YouTube-блогер из Риги Кирилл Федоров, известный под ником Alconafter, 17 марта был задержан сотрудниками латвийских правоохранительных органов. Предполагается, что задержание связано с высказываниями Федорова в поддержку агрессии России в Украине.

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Delfi пока не удалось получить комментарии Госполиции или Службы государственной безопасности Латвии.

Информация о задержании была опубликована в телеграм-канале "Война История Оружие", который связан с интернет-проектами Федорова. Согласно этому сообщению, Федоров собирался переезжать в Россию, но не успел и был задержан вечером 17 марта в своей квартире. Предполагается, что он был доставлен в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности и оставался под стражей как минимум до 21 марта.

Согласно сообщению канала, Федорову инкриминируется нарушение латвийского уголовного закона по статьям 78 ("Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти") и ст. 74 п.1 ("Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления"). Максимальное наказание, которое предусматривают эти статьи — до пяти лет тюремного заключения.

"С самого начала военной операции на Украине наш проект активно боролся за интересы России, беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада", — отмечают авторы канала и призывают МИД России и лично его представителя Марию Захарову вступиться за Федорова.

31-летний Кирилл Федоров является одним из самых популярных латвийских YouTube-блогеров. Его канал "История оружия" на момент публикации статьи насчитывал 512 тысяч подписчиков, а последние видео о войне в Украине собирали более миллиона просмотров каждое. Связанный с Федоровым телеграм-канал "Война История Оружие" имеет 610 тысяч подписчиков.

Федоров освещал события на Украине с жестких пророссийских позиций.