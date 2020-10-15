В Латвии задержаны лица, отмывавшие деньги киберпреступников
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек, заявили официальные лица из Европы и США.

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В Латвии задержаны шесть человек.

Международная полицейская операция под руководством португальских следователей и Федерального бюро расследований США (ФБР) проходила под контролем Европейской полицейской организации (Европол) и охватила 15 европейских стран.

Европол сообщил, что во время операции агенты обыскали более 40 домов в Испании, Италии, Болгарии и Латвии.

Больше всего обысков проводилось в Латвии, где были задержаны шесть человек. Еще шесть человек были задержаны в Великобритании, четверо — в Испании и по одному — в Португалии, Польше, США и Австралии, сообщил Европол.

Сеть "QQAAZZ" отмывала деньги, украденные киберпреступниками, переводя их между сотнями банковских счетов по всему миру. По данным Министерства юстиции США, в сеть входили граждане России, Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии. Сеть отмывала деньги, украденные у людей в США и странах Европы.

"Эта операция показала, что при таком сотрудничестве мы можем коллективно бороться с глобальным характером киберпреступности. Это единственный путь вперед", — заявил директор Португальского национального подразделения по борьбе с киберпреступностью Карлуш Кабрейру.

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LETA

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