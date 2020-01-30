В Латвии задержаны трое мужчин, причастных к угону автомобиля Lexus из Эстонии, сообщила в четверг BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.

В ночь на четверг в Таллине и в деревне Ярвекюла были угнаны два автомобиля Lexus. В результате совместной операции полиции Эстонии, Латвии и Литвы в четверг в Латвии задержаны трое мужчин, которые могут быть причастны к одному из угонов, а также найден один из угнанных автомобилей. Операция по задержанию подозреваемых во втором угоне продолжается.

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнеса Кельта, оба автомобиля пересекли границу Эстонии, после чего один Lexus вместе с сопровождающим автомобилем обнаружены в Латвии. Двое мужчин задержаны.

"Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков сейчас ведется, — сказал Кельт. — Полиция Эстонии успешно сотрудничает с коллегами из Латвии и Литвы, уделяя особое внимание предупреждению краж автомобилей."

Ханнес Кельт добавил, что оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key.