В Латвию из России пытались отправить военную экипировку под видом "защиты от собак"
Foto: ФТС РФ

Попытку пересылки десятков армейских шлемов, бронежилетов, противогазов, а также другой экипировки пресекли в Екатеринбурге сотрудники таможни аэропорта "Кольцово".

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По данным пресс-центра Федеральной таможенной службы РФ, восемь посылок со 160 кг военного обмундирования злоумышленники пытались отправить по почте в Латвию, США, Испанию и Китай под видом "мотоциклетных шлемов" и "защиты от собак". В качестве отправителя грузов было указано вымышленное лицо.

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий была выявлена организованная группа лиц, совершившая попытку пересылки военной экипировки.

В августе в Екатеринбурге в гараже одного из подозреваемых оперативники обнаружили готовые к отправке посылки, а также стеллажи с большим количеством элементов военной экипировки (в том числе элементов комплекта "Ратник" — бронешлемов, бронежилетов и так далее), макетами автоматов Калашникова и ручного пулемета Калашникова, макетами другого оружия. Кроме того, обнаружены и деньги. Следствие продолжается.

В Латвию из России пытались отправить военную экипировку под видом "защиты от собак"
Foto: ФТС РФ
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