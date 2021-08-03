В Латвию пробрались группы нелегалов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки
Foto: Igaunijas policija

В минувшую пятницу в краю Аугшдаугавас на незаконном пересечении государственной границы задержана группа нелегалов: 10 граждан Ирака и один ливиец. Также с ними были и проводники из Эстонии. На следующей день в этом же крае задержали одного индийца и одного ланкийца.

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По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), задержание провели пограничники Силенской заставы (Даугавпилсское управление ГПС).

В обоих случаях начаты уголовные процессы за незаконное пересечение границы в группе. Все задержанные направлены в Центр по размещению задержанных иностранцев "Даугавпилс".

Что касается латвийско-белорусской границы, то пока там не зафиксированы массовые нарушения. С начала этого года на незаконном пересечении этой границы задержаны 23 гражданина Ирака, один сириец, один ланкиец, один индиец и один гражданин Беларуси.

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