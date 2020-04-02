В лесу нашли тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании
Foto: Policija

Земгальское региональное управление полиции (Бауский участок) просит помочь в опознании мужчины, чье тело нашли в лесу, в волости Гайлишу Бауского края, недалеко от хутора "Зилитес".

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Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Приметы: на вид 50 — 60 лет.

Был одет: серые спортивные брюки, темная куртка, черные резиновые сапоги. На правой руке была красная шерстяная нитка.

Информацию просьба сообщать по телефону 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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