В лесу обнаружена пропавшая девять дней назад женщина

В понедельник, 8 августа, некий рабочий в ходе выполнения своих трудовых обязанностей, обнаружил в Яунолайнском лесу пожилую женщину. Как оказалось, пенсионерка 1948 г.р. пропала еще 31 июля.

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Мужчина позвонил в скорую, медики доставили женщину в больницу, а также сообщили о случившемся в полицию.

На данный момент пенсионерка продолжает лечение в больнице. По имеющейся в распоряжении полиции информации, скорее всего, все эти дни она находилась в лесу.

Как сообщалось, 31 июля вечером женщина вышла из своего дома в Яуонлайне на улице Смилшу и быстрым шагом куда-то пошла. С тех пор ее никто не видел. У пенсионерки имеются проблемы с памятью и она может не ориентироваться в пространстве.