В лесу под Ригой найдены вещи пропавшего мужчины: поиск пенсионера продолжается
Foto: Valsts policija

Госполиция продолжает поиски пропавшего без вести Юрия Силина (1944 г.р.), которого в последний раз видели 16 ноября. Возможно, в поисках дома он заблудился в лесу под Лангстини. 18 ноября в лесу были найдены куртка, джемпер, кошелек и телефон пенсионера.

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По предположению полиции, на мужчине может быть клетчатая рубашка и черные джинсы.

Ранее уже сообщалось, что мужчину видели в минувший понедельник, когда он выходил из своего дома на ул. Ропажу. В Госполиции пояснили, что у Юрия Силина проблемы со здоровьем.

Информацию просьба сообщать по телефонам 67086610 или 110!


В лесу под Ригой найдены вещи пропавшего мужчины: поиск пенсионера продолжается
Foto: Valsts policija


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