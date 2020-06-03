В Лиепае горела ветклиника: пожарные спасли животных, погиб питон

В ночь на 2 июня в Лиепае на ул.Вентспилс загорелась ветеринарная клиника DAVET. Пожарные вынесли из огня нескольких животных, однако спасти питона не удалось.

По данным "Курземес вардс", сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 01.43. В одноэтажном здании горел кабинет и чердак на площади 60 кв.м. Спасатели успели вынести из горящего здания двух кошек, собаку и двух черепах.

Владелица клиники и ветврач Дарья Филатова сказала, что внутренние помещения здания выгорели полностью и возможная причина возникновения пожара ей неизвестна. В Госполиции пояснили, что вероятнее всего причиной возникновения пожара могло быть короткое замыкание.