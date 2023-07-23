В Лиепае обрушилась стена резервуара очистных сооружений: в море попали 1250 м3 сточных вод

Вечером 23 июля в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений. В результате чего часть очистной воды просочилась в море, согласно информации, предоставленной самоуправлением.

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На место прибыли специалисты-строители, срочно ведется поиск технических решений для скорейшего восстановления конструкций.

Также прибыли представители Государственной экологической службы, чтобы вместе с экспертами определить текущую ситуацию и возможные угрозы окружающей среде, сообщает Лиепайская городская дума.

Угроз для здоровья людей нет, но в связи с повышенным риском загрязнения окружающей среды жителей морского побережья призывают в ближайшие дни воздержаться от купания на пляжах в Лиепае и в волости Медзенс Южно-Курземского края.

Кроме того, лиепайчанам предлагается пересмотреть свои повседневные привычки и сократить количество сбрасываемой в канализацию воды.

В результате аварии на очистных сооружениях Лиепаи в окружающую среду вытекло около 1250 кубометров неочищенных сточных вод, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды Айя Ялинска.

Она отмечает, что в связи с чрезвычайной ситуацией специалисты службы окружающей среды работают в Лиепае, чтобы вместе с другими специалистами выявить ситуацию и возможные угрозы загрязнения окружающей среды. Также ведется работа над возможными решениями по немедленному предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Эвита Шестакова, директор регионального управления службы Госсреды, сообщает, что в настоящее время проводится обследование территории SIA Liepājas ūdens, в том числе приемной камеры сточных вод, где очищаются сернистые воды. Эта камера состоит из двух каналов, один из которых поврежден, и именно его стенка разрушилась. При этом другой канал работает, его работа будет восстановлена ​​в течение дня.

По словам Шестаковой, инспекторы обследуют территорию и снимают море с дрона.

О ситуации в Лиепае проинформировано также Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, которое находится в активном контакте со службой охраны окружающей среды и руководством Лиепайского самоуправления.

Ответственные службы начали мониторинг проб воды, чтобы следить за качеством воды.

"В настоящее время трудно предсказать продолжительность работ и воздействие на окружающую среду, но специалисты самоуправления и ответственные учреждения работают и следят за текущей ситуацией. Призываем жителей следить за официальными объявлениями", — говорится в сообщении самоуправления.

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О происшествии проинформированы соседние волости и МВД. На данный момент нет недостатка в ресурсах для ограничения последствий аварии.

В связи с обрушением стены резервуара очистных сооружений и возможного загрязнения моря созвана Комиссия гражданской обороны Лиепаи и Южного Курземе, на которой был заслушан отчет SIA Liepājas ūdens о текущей ситуации, уже предпринятых шагах и будущих действиях.

Как сообщалось, 23 июля в Лиепае после продолжительного дождя выпало 29 мм осадков - 45% от общего количества осадков за месяц.