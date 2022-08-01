В Лиепае снова неспокойно: под окнами найдено тело женщины

Ранним утром 31 июля Госполиция получила информацию, что в Лиепае, в микрорайоне Эзеркрастс, возле многоквартирного жилого дома найдено тело женщины.
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Как отмечает "Курземес вардс", по делу начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства трагедии.
По неофициальной информации женщина выпала из окна на шестом этаже.
Напомним, 12 июля в Лиепае, в этом же микрорайоне военнослужащий Вооруженных сил Латвии во время семейного конфликта убил жену, после чего совершил суицид.
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