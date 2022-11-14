В Лиепае в море нашли погибшего человека
Foto: Aculiecinieka foto

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 13 ноября в Лиепае, в море возле Северного мола было найдено тело погибшего человека.

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Обстоятельства и причины смерти расследует Госполиция. Информация о личности погибшего не разглашается.

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