В Лиепае в море нашли погибшего человека

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 13 ноября в Лиепае, в море возле Северного мола было найдено тело погибшего человека.
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Обстоятельства и причины смерти расследует Госполиция. Информация о личности погибшего не разглашается.
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