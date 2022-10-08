В Лиепае всю ночь тушили 12-метровую кучу щепы

На территории предприятия Laskana в Лиепайской специальной экономической зоне в пятницу днем загорелась 12-метровая куча щепы. Работы по тушению продолжались и в субботу утром и закончились в 11 утра.

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Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил в 13:49: на улице Бривостас в Лиепае загорелась куча щепы, что вызвало сильное задымление. Площадь пожара была 1600 квадратных метров. К 17:40 пожар удалось локализовать.

Всю ночь и утром продолжались работы по тушению. С помощью спецтехники кучу перетряхивали, чтобы найти в нижних слоях потенциальные очаги возгорания.