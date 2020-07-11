В Лиепае загорелось устройство по перевалке зерна, пожар ликвидирован

На улице Бривостас в Лиепае этим утром загорелось устройство по перевалке зерна, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС). Жителей призывают закрыть окна, если появился запах дыма и выключить вентиляцию, а также не приближаться к месту пожара.

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Вызов пожарные получили в 7:16, пожар представляет собой повышенную опасность. На месте работали 22 пожарных, шесть автоцистерн и две автолестницы.

После часа дня пожар был локализован, там остались работать 13 пожарных, четыре автоцистерны и одна автолестница.

В 19:09 пожар был потушен.

ГПСС сообщает, что тушению пожара мешает сильный ветер.