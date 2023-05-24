В Лимбажском крае мальчик чуть не умер после сальто на батуте
Foto: F64

В Лимбажском крае десятилетний Кришьянис получил тяжелую травму шеи после прыжков на батуте. Из-за разрыва связок шеи все лето ему придется провести в специальном приспособлении, которое фиксирует его спину и шею. Семья мальчика решила рассказать о случившемся и призвать родителей оценить риски, которые могут возникнуть при использовании батутов. Об этом пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Без помощи мамы десятилетний Кришьянис теперь не может ни поесть, ни спуститься по лестнице. Кульбит на батуте перевернул его жизнь с ног на голову.

"Я все время делал кувырки и сальто. И один раз прыгнул, приземлился на плечо… и все. Так шея и… Пошел домой, лег на диван и не мог пошевелиться", — вспоминает Кришьянис.

Мама мальчика, Криста, вызвала Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) и его госпитализировали. Ночь в больнице он просто лежал и не мог пошевелиться. На волосок от смерти — так сказал хирург, увидев порванные шейные связки.

"Мне повезло. Я мог оказаться на инвалидной коляске или умереть. Мне повезло", — признал мальчик.

В этом месяце Кришьянису следует соблюдать постельный режим. Ему нельзя ходить и играть в мяч, а если связки не заживут, придется делать операцию.

"Сколько бы мы ни слышали, что батуты травмоопасны, но мы купили. Когда с тобой это случается, понимаешь, что в один миг, в одну секунду… Теперь мы все оценили. Батуты не рекомендую", — сказала мама Кришьяниса.

Криста сказала, что семья больше не будет использовать батут по назначению.

"Будем использовать по-другому. Зароем поглубже, чтобы прыгать на нем было нельзя. Уложим поролон, лампочки. Вечером звездочки…", — пояснила Криста.

Продавать батут семья не планирует, так как не хочет, чтобы подобная трагедия не случилась с другим ребенком.

Семья решилась заговорить о случившемся публично, чтобы и другие родители задумались о травмах, которые можно получить на батуте.

Когда Кришьяниса привезли в Детскую больницу, там были еще двое детей с травмами, полученными на батуте. Врачи же сказали, что каждый четвертый ребенок, поступающий к ним с травмами, получает их на батуте.

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