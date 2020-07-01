В воскресенье в Вильнюсе, в Григишкес был изнасилован молодой человек. По сведениям Delfi, полиция задержала двоих подозреваемых. Представитель Литовской армии подтвердил, что один из подозреваемых — военный.

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По сведениям Delfi, 28 июня полиция получила информацию о том, что в Григишкес был изнасилован молодой человек. На месте преступления были задержаны двое подозреваемых (1999 и 1996 г.р.). Журналисты выяснили, что во время обыска были обнаружены и наркотики, вероятно, "трава". По предварительным данным, изнасилован молодой человек 2000 г.р.

Полиция информацию о происшествии не предоставляет, поскольку такие преступления для СМИ не освещают. Однако Delfi связался с прокурором Кристиной Рекертене, которая подтвердила, что расследование начато.

"Расследование начато, но подробных комментариев не будет", — сказала она. Среди подозреваемых есть военный.

Представители Литовской армии пояснили, что об этом происшествии им известно, добавив, что подозреваемый — профессиональный военный, на службе у него никаких взысканий не было. Представитель армии сказал также, что если суд признает военного виновным, то он будет уволен со службы.

Уже выяснилось, что прокурор не обращалась в суд с просьбой об аресте военного. Армия информировала, что он пока по-прежнему будет служить. Подозреваемые не являются виновными, пока их вину не признал суд.