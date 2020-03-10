В Литве задержали семью граждан России, просивших убежища в Латвии

Шауляйские пограничники в минувшую пятницу остановили недалеко от Пасвалиса автомобиль Opel Zafira, в котором находились таджик и семья из России.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, в салоне автомобиля находился 39-летний гражданин Таджикистана, который подал ходатайство о предоставлении убежища в Литве. Вместе с ним в машине был 29-летний гражданин России, который также имел статус просителя убежища в Литве, и семья из трех граждан России, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в Латвии.

Водитель и пассажиры для дальнейшего разбирательства были доставлены к Шяуляйское управление пограничной службы. После допроса семья российских граждан возвращена в Латвию.

Начато досудебное расследование в отношении контрабанды людей через государственную границу. Подозреваемые в этом преступлении граждане Таджикистана и России задержаны. По просьбе Паневежской районной прокуратуры районный суд назначил им 2-месячное содержание под стражей.