В Литве задержаны азербайджанцы, искавшие убежища в Латвии

Сотрудники литовской пограничной службы задержали в Кальварии 58-летнего азербайджанца, который незаконно вывез своих соотечественников, ранее обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в Латвии.

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По предварительным данным, задержанные граждане Азербайджана еще не получили разрешение о предоставлении убежища в Латвии, самовольно покинули Центр размещения для иностранцев и решили отправиться в Западную Европу.

Автомобиль Volvo V50 с голландскими регистрационными номерами был остановлен пограничниками на шоссе Мариямполе — Сувалки (Польша). Водитель-азербайджанец, у которого был вид на жительство в Нидерландах, незаконно перевозил четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Все они являются гражданами Азербайджана и связаны семейными отношениями.

Установлено, что азербайджанцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Латвии и проживали в Центре размещения иностранцев. Пока власти не приняли соответствующего решения, азербайджанцы не имели права покидать Латвию.

В отношении водителя начато разбирательство. Согласно литовскому законодательству, за это правонарушение ему грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет. Его пассажиры провели ночь в Литве, решается вопрос об их возвращении в Латвию.