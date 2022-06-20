В лобовом столкновении двух грузовиков пострадал человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ранним утром 20 июня в волости Балдонес произошло фронтальное столкновение двух грузовых автомобилей с прицепами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Госполиции, в результате аварии пострадал один человек, которого с места происшествия доставили в больницу.

В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что для того, чтобы освободить зажатого в машине пострадавшего, пришлось применить гидравлический инструмент.

По свидетельствам очевидцев, после столкновения обе фуры съехали в кювет, при этом одна из них завалилась на бок.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: история ресторанной команды