В лобовом столкновении двух грузовиков пострадал человек

Ранним утром 20 июня в волости Балдонес произошло фронтальное столкновение двух грузовых автомобилей с прицепами.
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По данным Госполиции, в результате аварии пострадал один человек, которого с места происшествия доставили в больницу.
В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что для того, чтобы освободить зажатого в машине пострадавшего, пришлось применить гидравлический инструмент.
По свидетельствам очевидцев, после столкновения обе фуры съехали в кювет, при этом одна из них завалилась на бок.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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