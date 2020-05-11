В Лудзенском крае задержан пьяный на телеге с лошадью

В минувший уик-энд в Лудзе был задержан мужчина, который управлял запряженной лошадью повозкой в состоянии алкогольного опьянения, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления государственной полиции Ласма Курсите.

Мужчина 1951 года рождения был задержан в Бригской волости. Алкометр при проверке всадника показал более 1,5 промилле.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Правила дорожного движения запрещают управлять запряженной лошадью повозкой под воздействием алкоголя, наркотиков, психотропных или других опьяняющих веществ.