В Малайзии задержали танкер, на борту которого находятся граждане Латвии
Foto: Guna Kornijenko

Власти Малайзии задержали за незаконную стоянку танкер, на борту которого находятся граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин, говорится в распространенном в воскресенье заявлении руководителя Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамеда Хассима. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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"Судно было замечено системой наблюдения за морским пространством страны примерно на удалении 27,8 морской мили (51,4 км) на юго-запад от побережья города Секинчана (штат Селангор)", — сказал глава ведомства.

"На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находятся 20 членов экипажа, граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин", — указал Мохамед Хассим.

По его словам, судно вышло из Сингапура и встало на стоянку в территориальных водах Малайзии, ожидая дальнейших инструкций от головного офиса в Норвегии. "Капитан во время проверки не предоставил никаких документов, разрешающих встать на якорь в Малайзии", — добавил руководитель агентства.

Согласно законодательству страны, за данное нарушение может грозить штраф в размере 100 тыс. ринггитов ($23,5 тыс.) или лишение свободы на срок до двух лет.

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