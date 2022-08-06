В Марупе сбит велосипедист: полиция просит отозваться свидетелей

Госполиция просит отозваться очевидцев ДТП, которое произошло 2 августа, в 17.40, на перекрестке дорог Стипниеку и Марупе-Яунмарупе (Марупский край).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В это время неустановленное транспортное средство совершило наезд на велосипедиста, который в результате аварии получил телесные повреждения. Сразу же после ДТП водитель покинул место происшествия, не оказав помощь пострадавшему и не сообщив об инциденте в полицию.

Информацию об этой аварии просьба сообщать по телефонам: 67086662, 27022029 или 110.