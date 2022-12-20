В Милгрависе мужчина стал размахивать ножом в присутсвии полиции и был задержан

В воскресенье, 18 декабря, в 17.30 сотрудникам Рижской муниципальной полиции поступил звонок от женщины из Милгрависа, по словам которой, ее супруг в состоянии алкогольного опьянения начал с ней агрессивный конфликт и не хотел покидать место жительства. На место происшествия выехал ближайший экипаж Северного управления, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

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Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, дверь квартиры им открыла звонившая женщина. Она пояснила, что подверглась как эмоциональному, так и физическому влиянию со стороны сожителя. Женщина пояснила, что в соседней комнате спит ее супруг. И женщина, и мужчина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина неоднократно заявляла, что хотела, чтобы мужчина покинул место жительства. Однако он стал агрессивен во время разговора и в присутствии полицейских взял кухонный нож и замахнулся им в сторону супруги. В результате стражи порядка обезоружили агрессора, используя электрошокер, и повалили его на землю.

В момент задержания мужчина продолжал вести себя агрессивно, оскорбляя стражей порядка, а также невнятно говорил, утверждая, что хотел навредить себе, а не супруге.

Учитывая ситуацию, на место прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая приняла решение доставить мужчину в Рижский центр психиатрии и наркологии, после чего мужчину в сопровождении медиков и полицейских отвезли в медучреждение.