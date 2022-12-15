В Минске судят гражданина Латвии, осуждавшего режим Лукашенко

В Минском городском суде начался процесс по делу гражданина Латвии Дмитрия Михайлова, обвиняемого по ряду протестных статей. Мужчина был задержан 1 марта 2022 года и помещен в следственный изолятор.

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По данным портала Reform.by, 44-летнего гражданина ЛР, который был временно зарегистрирован в Минской области, обвиняют в призывах к мерам ограничительного характера, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, разжигании иной социальной вражды, оскорблении представителя власти и оскорблении Александра Лукашенко.

Известно также, что в октябре Михайлов был включен в "Список лиц, причастных к террористической деятельности". Там было указано, что гражданин Латвии проходит обвиняемым по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.