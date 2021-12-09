В минувшие сутки произошло два пожара повышенной опасности

В минувшую среды в Латвии зарегистрировано два пожара повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Сегодня утром в 04.55 пожарные выезжали на вызов в Шедерскую волость Аугшдаугавского края, где в жилом доме возник пожар. Горели первый этаж площадью 35 квадратных метров, второй этаж площадью 60 квадратных метров и крыша площадью 60 квадратных метров.

Семь человек эвакуировались из здания до прибытия ГПСС. В 08.17 пожар повышенной опасности был локализован и в настоящее время тушится.

В среду в 11.30 поступил вызов в Кулдигу, где возник пожар в двухэтажном производственном здании. Горели сушильная установка на площади 120 квадратных метров и вентиляционная шахта.