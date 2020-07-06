В море перевернулась лодка: спасатели ищут пропавшего без вести человека

В море, возле Энгуре спасатели ведут активные поиски человека, который оказался в воде после того, как вечером 5 июля перевернулась лодка.

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По данным Госполиции, один человек, находившийся на момент ЧП в лодке, смог добраться до берег своими силами. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы передали его медикам.

К поискам второго человека подключено судно Береговой охраны Латвии Ausma, а также вертолет Воздушных сил Ми-17.

В 22.51 поисковые работы были прерваны и продолжились утром 6 июля.