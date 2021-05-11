В море у Юркалне перевернулся катер, пропал один человек

В понедельник возле Юркалне перевернулся катер, один человек пропал, еще одного человека удалось спасти, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов на место происшествия в Юркалнскую волость поступил в 21:08. По предварительной информации, в 400 метрах от берега перевернулась лодка, в воде находились два человека.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в море перевернулся катер. Спасатели заметили в воде человека, доставили его на берег и передали медикам.

На катере перед тем, как он перевернулся, находился еще один человек. Спасатели обыскали акваторию места происшествия, но никого не нашли, и с наступлением темноты поиском человека занялась береговая охрана.

Также вчера вечером в 14:15 был получен вызов в Салгальскую волость Озолниекского края, где на острове на реке Лиелупе находились три человека, которые не могли добраться до берега самостоятельно. Спасатели доставили людей на берег и передали врачам.

ГПСС также сообщает, что в Ауцском крае в понедельник из пруда спасатели подняли тело погибшего, его останки переданы Государственной полиции.