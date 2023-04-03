В Музее оккупации неизвестные выбили окна
Foto: LETA

В понедельник, 3 апреля в Музее оккупации в Риге неизвестные выбили три окна. Общая площадь повреждений составляет 17 квадратных метров, сообщила представитель музея Харита Маниня.

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В Государственной полиции подтвердили, что вызов на место происшествия поступил в понедельник утром - выбито три стекла. Начат уголовный процесс по статье умышленная порча чужого имущества.

После многолетней реновации здание музея было сдано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автор проекта реновации — архитектор Гунарс Биркертс. 1 июня прошлого гола в музее была открыта новая экспозиция.

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