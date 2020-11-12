В начале ноября полиция возбудила 81 дело о несоблюдении ограничений Covid-19
Foto: F64

С 1 по 11 ноября полиция возбудила 81 административное дело о несоблюдении ограничений Covid-19.

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До введения на территории Латвии чрезвычайной ситуации (ЧС) — с 1 по 8 ноября — полиция начала 70 административных дел о несоблюдении ограничений Covid-19, 25 из которых связаны с нарушением режима самоизоляции.

Еще шесть процессов об административных нарушениях начаты в отношении мест развлечений, работа которых продолжалась и после полуночи.

Кроме того, 30 процессов начаты за незаполненные электронные анкеты в информационной системе covidpass.lv, а еще семь за несоблюдение требований социального дистанцирования.

Полиция за это время провела также 1 452 проверки в общественных местах, из которых 796 — в местах общепита.

В Госполиции сообщили, что 6 и 7 ноября сотрудники Рижского регионального управления полиции провели 17 проверок в местах развлечений и в двух из них констатировали нарушения.

В рамках проверки лиц, прибывших в течение последних 10 дней из других стран и обязанных соблюдать самоизоляцию, Госполиция сделала 8 210 телефонных звонков, 836 проверок и четыре раза среагировала на сигналы о возможных нарушениях.

С 9 ноября, когда в Латвии начал действовать режим ЧС, Госполиция при содействии муниципальной полиции провели 2 856 превентивных проверок, вынесли 222 превентивных предписания, а также начали 11 процессов об административных нарушениях.

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