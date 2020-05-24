В Нидерландах задержан ранее судимый гражданин Латвии с 2,5 кг кокаина

Гражданин Латвии рискует получить 36 месяцев тюремного заключения за контрабанду 2,5 кг кокаина. Известно, что ранее он уже был осужден за аналогичные преступления. Более того, за контрабанду наркотиков осуждена и его супруга.

Как отмечает голландская пресса, 27 февраля латвийца задержали в аэропорту Амстердама, куда он прибыл из Сан-Паулу (Бразилия). Изначально он заверял полицию, что ездил туда на карнавал, но когда таможенники нашли в его вещах наркотики, он рассказал, что у него накопились большие долги, поэтому он согласился перевезти из Бразилии в Европу золотые монеты. О том, что в багаже кокаин, с его слов, он не знал.

Прокуратура с сомнением отнеслась к его версии, принимая во внимание тот факт, что ранее он уже был осужден за наркопреступление. Судебное решение по этому делу будет вынесено 29 мая.