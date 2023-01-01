В новогоднюю ночь в результате пожара под Валмиерой погибли два человека

В ночь на 1 января в результате пожара в жилом доме в Валмиерском крае погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Трагический инцидент случился в новогоднюю ночь. В 2.51 ночи пожарные получили информацию о том, что в Валмиерском крае горит жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что открытым пламенем горит одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожара в здании были обнаружены два погибших человека. Работы на месте закончились в 7.12 утра. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Днем 31 декабря поступил вызов на улицу Приежу в Риге (Кенгарагс), где на первом этаже трехэтажного общественного здания загорелась сауна площадью 20 квадратных метров. Со второго этажа здания спасли 13 человек, вынеся их с верхних этажей и спустив по лестнице, и одного человека спасли с первого этажа. Во время пожара пострадали четыре человека, еще трое эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Работы на месте тушения огня закончились спустя 4 часа.

За прошедшие сутки, с 6.30 утра 31 декабря прошлого года до 6.30 утра 1 января текущего года, в ГПСС поступило 69 вызовов: 40 - по пожаротушению, 18 - по аварийно-спасательным работам, а еще 11 вызовов были ложными.