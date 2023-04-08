В Новосибирске задержали наркодилера из Латвии: он провозил в тайнике 29 кг наркотиков
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Кировский районный суд Новосибирска отправил в следственный изолятор задержанного ранее гражданина Латвии, у которого пограничники обнаружили в автомобиле более 29 кг синтетических наркотических веществ.

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По данным СМИ Новосибирска, 6 апреля было рассмотрено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

Наркодилер просидит в СИЗО минимум до 3 июня 2023 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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