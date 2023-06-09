В одной из палат Огрской больницы произошел пожар: горела кровать и одежда на человеке
Foto: LETA

В четверг в одной из палат Огрской больницы загорелась кровать и человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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После 22:00 в ГПСС поступила информация о задымлении в медучреждении. На месте происшествия было установлено, что в одной из палат горела кровать, а также загорелась одежда на спине человека, которую сотрудники больницы успели потушить до прибытия спасателей.

С учетом того, что образовалось задымление, часть больных к прибытию пожарных была уже эвакуирована с третьего этажа, а часть людей эвакуировали спасатели. После этого палаты проветрили, и люди смогли туда вернуться.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 58 вызовов: 28 — на тушение пожаров, в том числе четыре лесных пожара, 20 — на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.

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