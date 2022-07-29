В офисе обнаружено тело известного вильнюсского адвоката
Foto: DELFI.lt

Департамент полиции Литвы сообщает о том, что в Вильнюсе обнаружили тело известного адвоката Игнаса Даргужаса.

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По предварительным данным, утром 28 июля, в Вильнюсе, на ул. Вису Швянтую, было обнаружено тело мужчины (1982 г.р.). По данным полиции, рядом с телом найден и изъят легально приобретенный для самозащиты пистолет 9 мм калибра. Начато расследование.

По данным портала Delfi, покойный — известный адвокат Игнас Даргужас. Он был экспертом по юридическим вопросам компаний. Даргужас в 2004 г. окончил юридический факультет университета им. М.Ремериса, в 2006 г. — получил степень магистра. Он работал в разных адвокатских конторах, с 2019 г. работал в собственной конторе вместе с супругой.

Адвокат представлял интересы известного полиции и связанного с криминальным миром Роландаса Домантаса, по кличке Длинный (Ilgas), который был связан с организацией убийства лидера банды "дашкинисов" Ремигиюса Дашкявичюса.

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