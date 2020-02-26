В огне пожара на ул. Таллинас погибла женщина, обвиняемая в убийстве владелицы антиквариата

В пожаре на ул. Таллинас, который произошел 12 февраля, погибла 67-летняя жительница дома Юлия Антоновича. На сегодняшний день есть несколько противоречивых версий обстоятельств смерти женщины. Известно также, что на апрель 2020 года в суде Видземского предместья Риги были назначены слушания по делу, в рамках которого Юлии были предъявлены обвинения в убийстве. Свою вину в тяжком преступлении она отрицала. Об этом пишет Latvijas Avīze.

По данным Degpunktā со ссылкой на соседей погибшей женщины сообщалось, что в день, когда произошел пожар, должны были выселить из квартиры. Возможно, взрыв газа стал "приветом судебным исполнителям", поскольку ранее она уже угрожала все сжечь. Однако сын погибшей — Денис — рассказал, что мать продала квартиру еще в октябре прошлого года, но Юлия находилась там, чтобы сделать уборку и передать жилье новым владельцам.

"У моей мамы много недвижимости, она проживала в Вецриге, на ул. Пейтавас. Моя версия такова: это было совпадение, несчастный случай. Однако мне не нравится, что сейчас происходит борьба за ее обширную недвижимость. В Вецриге есть очень большой квартал, который одна компания хочет снести и на этом месте, возможно, построить большой отель. И мы там для них создаем препятствие, потому что у нас в том квартале есть недвижимость", — рассказал в интервью порталу jauns.lv Денис.

Установлено, что погибшая Юлия Антоновича проходит по делу об убийстве антиквара Валентины Скуратовой. На 2 апреля в суде были назначены дебаты. О том, что в огне пожара погибла его клиентка, подтвердил адвокат Эйнар Амолиньш. На первом судебном заседании Антоновича категорически отвергла свою причастность к убийству подруги, отметив, что, возможно, в ее квартиру незамеченным пробрался злоумышленник.

Согласно обвинительному заключению, в 2008 году Валентина дала Юлии в долг несколько тысяч латов. В 2014 году Валентина решила купить квартиру в Каугури и попросила вернуть ей 8 785 евро. Женщина пообещала вернуть долг, но не спешила. Ситуация накалилась 9 сентября 2014 года, когда владелица антиквариата продолжала требовать деньги.

В материалах дела указано, что в период с 11.37 до 11.48, находясь в помещениях антиквариата, Юлия неустановленным тупым предметом нанесла Валентине 13 ударов по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.

На записях камер видеонаблюдения видно, как в 11.32 женщина выходят на улицу поговорить, а затем заходят обратно. В 11.48 Юлия покинула здание, взяв с собой отключенный мобильный телефон Валентины.