В Огрском районе пять человек отравились печным угарным газом

В субботу вечером пять человек в Огрском районе отравились угарным газом после из-за того, что заслонка дымохода для растопки печи была закрыта слишком рано. Все живы.

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Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, в 21.54 была получена информация от Cлужбы неотложной медицинской помощи о том, что в Ледманской волости Огрского района произошла утечка газа в двухэтажном жилом доме. .

На месте происшествия пожарные выяснили, что в квартиру попал угарный газ из-за неисправности системы отопления — досрочно закрыли заслонку дымохода для топки печи. В результате инцидента пострадали пять человек. Пожарные осмотрели, проветрили помещение и закончили работу на месте в 23.42.

С 6.30 субботы и до 6.30 воскресенья Государственная пожарно-спасательная служба получила в общей сложности 64 звонка — потушено 17 пожаров, проведено 28 аварийно-спасательных работ. А 19 звонков оказались недостоверными, согласно статистике, составленной услуга.