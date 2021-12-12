В Огрском районе пять человек отравились печным угарным газом
Foto: AFP/Scanpix

В субботу вечером пять человек в Огрском районе отравились угарным газом после из-за того, что заслонка дымохода для растопки печи была закрыта слишком рано. Все живы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, в 21.54 была получена информация от Cлужбы неотложной медицинской помощи о том, что в Ледманской волости Огрского района произошла утечка газа в двухэтажном жилом доме. .

На месте происшествия пожарные выяснили, что в квартиру попал угарный газ из-за неисправности системы отопления — досрочно закрыли заслонку дымохода для топки печи. В результате инцидента пострадали пять человек. Пожарные осмотрели, проветрили помещение и закончили работу на месте в 23.42.

С 6.30 субботы и до 6.30 воскресенья Государственная пожарно-спасательная служба получила в общей сложности 64 звонка — потушено 17 пожаров, проведено 28 аварийно-спасательных работ. А 19 звонков оказались недостоверными, согласно статистике, составленной услуга.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei