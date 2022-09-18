В окрестностях Юрмалы пропал мужчина, который поехал за грибами

Сотрудники Елгавского участка Земгальского районного управления Государственной полиции ведут розыск пропавшего жителя Юрмалы Анатолия Быстрова (1940 г.р.).

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Проживающий в юрмальском микрорайоне Каугури мужчина 16 сентября около 6 часов утра отправился в лес собирать грибы. Он собирался поехать в окрестности Лапмежциема, либо в сторону озера Каниера.

Чтобы добраться до леса, пожилой мужчина, вероятно, воспользовался общественным автобусом, который отправлялся с улицы Ганибу или с улицы Райню в микрорайоне Кемери. Возможно, Анатолий Быстров ехал на автобусе Рига-Роя-Колка-Мазирбе в 8.20.

Спустя двое суток мужчина не вернулся домой. Теперь полиция ведет его поиск.

Приметы пропавшего мужчины: рост 1,83 м, худощавого телосложения, волосы короткие и седые. Был одет в светлую куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, на ногах — черные резиновые сапоги.

Госполиция просит всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Анатолия Быстрова, звонить по номеру телефона 67085947 или 110.