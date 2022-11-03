В организме молодой матери зафиксировали 2,60 промилле: полиция забрала у нее младенца

В минувшие выходные в Госполицию поступило сообщение о женщине из Лиепаи, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла позаботиться о своем грудном ребенке. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка убедились, что тревожный сигнал был обоснован: мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ребенка направили в безопасное место, а против женщины начали дело об административном правонарушении.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, женщину заметили 29 октября в одном из дворов микрорайона Военный городок. С приехавшими полицейскими нерадивая мать говорила несвязно, от нее исходил запах алкоголя. Проверка показала в организме женщины 260 промилле.

Вместе с ней в коляске находился 5-месячный младенец. На место происшествия была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, чтобы проверить состояние здоровья ребенка. Поскольку сама мать не могла должным образом присматривать за ребенком, о ЧП проинформировали Социальную службу и Сиротский суд. В итоге, Сиротский суд принял решение передать младенца в приемную семью. Известно, что женщина уже лишена родительских прав на трех своих несовершеннолетних детей.

В отношении пьяной матери начат административный процесс. Материалы дела переданы на Административную комиссию Лиепайской думы.