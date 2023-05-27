В отеле Санкт-Петербурга найдено тело убитой уроженки Латвии: она была на 5-м месяце беременности

18 мая в Санкт-Петербурге, в отеле на Большом Сампсониевском проспекте нашли тело 39-летней Екатерины А. с признаками насильственной смерти: эксперты констатировали 14 ножевых ранений. Женщина находилась на пятом месяце беременности.

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Кроме того, также был госпитализирован 30-летний Дмитрий Г. с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Установлено, что он был бойфрендом убитой и являлся контрактником. Также сообщается, что мужчина употреблял наркотики.

На месте происшествия обнаружили нож, а также две предсмертные записки, которые признали фальсификацией. Следствие предполагает, что Дмитрий расправился с подругой, после чего попытался свести счеты с жизнью.

По данным новостного портала 78.ru, Екатерина была уроженкой Латвии. Кроме того, у нее были регистрации в Воронеже, Костроме, Ленобласти и Санкт-Петербурге. Также сообщается, что ранее она снималась в порнографических фильмах.