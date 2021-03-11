В отношении церкви "Новое поколение" начато 18 процессов о несоблюдении ковид-ограничений

Государственная полиция начала 18 административных процессов за несоблюдение ограничений, связанных с Covid-19, против некой церкви. По информации агентства LETA, речь идет о "Новом поколении".

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Как отмечают в Государственной полиции, они регулярно получают информацию о некой церкви в Риге, в которой систематически нарушаются требования эпидемиологической безопасности. Реагируя на полученную информацию, стражи порядка констатировали, что собравшиеся не соблюдают дистанцию, не используют маски, также превышено максимально допустимое количество людей. В воскресенье, 7 марта в церкви собралось примерно 250 человек.

До этого в отношении данной церкви за несоблюдение ограничений было начато 18 административных процессов, из них 14 - на прихожан, для которых максимальный штраф составил 50 евро. Четыре процесса начато в отношении юридических лиц. До 6 апреля в церквях и других религиозных заведениях необходимо носить маску, а на одного человека должно быть предусмотрено не менее трех квадратных метров площади.

В воскресенье, 7 марта сотрудники Государственной полиции, реагируя на полученную информацию, проверили гостевой дом в Баложи, Кекавский край, где констатировали, что шесть человек из разных домашних хозяйств отмечают там день рождения. Начаты административные процессы о несоблюдении введенных в стране ограничений.

По-прежнему в топе нарушений первое место занимает запрет на сборы: с 1 по 9 марта были зафиксированы 523 таких нарушений. Чаще всего запрет нарушают лица в возрасте от 31 до 50 лет, чаще всего собираются дома.

Также в период с 1 по 9 марта констатированы 226 нарушений, связанных с ношением масок. Это требование чаще всего нарушают лица в возрасте от 31 до 50 лет, а также жители старше 50 лет в общественном транспорте и общественных местах. Часто фиксируют случаи, когда маска есть, но она надета неправильно.

В ходе проверки соблюдения ограничений стражи порядка продолжают сталкиваться с агрессивно настроенными жителями. Например, в среду, 10 марта полицейский, который проводил контроль за соблюдением ограничений в общественном транспорте в Риге, констатировал, что один из пассажиров не использует маску. Когда ему на это указали, пассажир стал вести себя агрессивно, отказался подчиняться требованиям полицейского и угрожал ему.

С момента введения в Латвии чрезвычайной ситуации 9 ноября 2020 года до 11 марта 2021 года в общей сложности была начато 23 239 административных процессов о нарушении действующих ограничений. Сотрудники Госполиции провели 83 137 превентивных проверки как в помещениях, так и на улице.