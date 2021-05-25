В отношении десяти человек начато административное делопроизводство за отдых в кафе

В Лиепае полиция начала административное делопроизводство в отношении десяти человек за организацию частного мероприятия в помещении, оказывающем услуги общественного питания. Об этом сообщил представитель полиции самоуправления Лиепаи Каспарс Варпиньш.

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В понедельник около 23.20 полиция самоуправления получила информацию о том, что в одном из кафе на улице Дзирнаву громко играет музыка, что мешает отдыхать жителям окрестных домов.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка констатировали, что в помещениях играет музыка и находится компания, которая употребляет алкоголь как внутри помещений, так и на территории заведения. Всего в кафе находились 10 человек. Один из отдыхающих пояснил, что проходит частное мероприятие.

Отдыхающим пояснили, что частные мероприятия и собрания запрещены, за исключением мероприятий в рамках двух домашних хозяйств, до десяти человек, причем на улице. В отношении всех десяти человек начато административное делопроизводство за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности. За данное нарушение может быть наложен административный штраф.