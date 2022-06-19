В озере на латвийско-литовской границе утонул мужчина
Foto: DELFI

На озере Кальшу, которое находится на границе Латвии и Литвы, перевернулась лодка и утонул человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Трагический инцидент случился в субботу, 18 июня. В 15.51 спасатели получили вызов на пограничное озеро в Вайнодской волости Южно-Курземского края. Стало известно, что в озере перевернулась лодка с двумя людьми. Один человек был спасен очевидцами до прибытия спасателей, а другой мужчина пропал без вести.

Незадолго до полуночи латвийские спасатели прекратили поисковые работы, в воскресенье продолжит работу спасательная служба Литвы.

18 июня в 23.32 спасатели получили вызов в Крустпилсскую волость Екабпилсского края, где в реке перевернулась лодка с двумя людьми. Люди выбрались из воды самостоятельно, а спасатели вытащили на берег лодку.

В целом за минувшие сутки в VUGD поступило 63 вызова: 14 - на пожарные работы, 36 - на спасательные работы, 13 звонков оказались ложными.

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