В парке найдено тело 23-летней девушки с колотой раной: полиция предполагает суицид

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 24 сентября на пульт дежурного Тукумского участка полиции поступило сообщение о том, что в городском парке на ул. Мазая Парка, недалеко от замка Дурбес найдено тело девушки со следами насильственной смерти.

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Прибывшие эксперты констатировали у погибшей колотую рану в районе живота, рядом лежал нож. По делу был начат уголовный процесс, в ходе которого полиция должна установить все обстоятельства происшествия. Однако, как отмечают в полиции, вероятней всего девушка совершила суицид.

В интересах следствия полиция пока воздерживается от комментариев.